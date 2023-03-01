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 Среда, 1 Марта 2023 13:31
Марианна Мкртчян

Глава МИД Армении выразил соболезнования Греции

Глава МИД Армении выразил соболезнования Греции

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил соболезнования Афинам в связи с трагическим инцидентом с участием двух поездов.

<Глубоко опечален сообщением отрагическом столкновении поездов в Греции, унесшем десятки жизней. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Армения поддерживает братскую Грецию и ее народ в этот трагический момент>,- написал Мирзоян.

По меньшей мере 32 человека погибли и как минимум 85 получили ранения в результате столкновения двух поездов близ города Темпе в центральной Греции, сообщил представитель пожарной команды Василис Ватракогианнис на пресс-конференции.

"Процесс эвакуации продолжается и осуществляется в очень сложных условиях из-за серьезности столкновения между двумя поездами", - сказал он и добавил, что больничные отделения, специализирующиеся на лечении ожогов, были приведены в боевую готовность.

Как пишет The Guardian, два железнодорожных состава - пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники на севере Греции, и грузовой поезд, следовавший из Салоник в Лариссу, столкнулись лоб в лоб за пределами центрального греческого города, сообщил местным СМИ губернатор региона Фессалия Константинос Агорастос. 

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