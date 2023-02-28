Вторник, 28 Февраля 2023 15:12

АрмИнфо.Режим функционирования Лачинского коридора должен в полной мере соответствовать положениям самого первого трехстороннего заявления 9-10 ноября 2020 года. Об этом 28 февраля на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил глава МИД России Сергей Лавров, касаясь предложения азербайджанской стороны об установлении контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре.

<Это означает необходимость обеспечения свободного передвижения для исключительно гражданских и гуманитарных грузов, и гражданских лиц.

Вот этого мы и добиваемся в наших контактах, прежде всего по линии российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Там не предусмотрены создание каких-то КПП, но есть возможность техническими средствами снять подозрения в отношении того, что коридор используется в действительности по назначению>, - сказал Лавров, добавив, что касался этого вопроса на переговорах с азербайджанским коллегой.

При этом он подчеркнул, что технические вопросы имеют второстепенное значение.

Отметим, что азербайджанская сторона под надуманным предлогом держит в блокаде уже 78 дней единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с внешним миром. А в Мюнхене глава Азербайджана заявил, что предложил армянской стороне установить КПП в Лачинском коридоре. Глава МИД Армении же заявил, что все регуляции по коридору оговорены в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, и Ереван не намерен участвовать в каких-то дополнительных переговорах по этому вопросу.