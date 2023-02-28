Вторник, 28 Февраля 2023 15:11

АрмИнфо. Глава МИД России Сергей Лавров воздержался давать оценку арбитражному процессу, инициированному Азербайджаном против Армении.

Так, 28 февраля на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в ответ на вопрос, об арбитражном процессе, инициированном Баку в отношении Еревана за якобы незаконное использование энергоресурсов в Нагорном Карабахе и его возможном воздействии на процесс подписания армяно-азербайджанского мирного договора глава МИД России Сергей Лавров, в частности, сказал:

<Россия придерживается той позиции, что это двусторонний вопрос между Азербайджаном и Арменией. Был выбран путь, включающий в себя судебные процедуры. Ждем>.

В свою очередь глава МИД АР отметил, что это не единственное арбитражное разбирательство, которое они подняли в межгосударственных

отношениях с Арменией. Он добавил, что они собирали доказательства два года и сейчас они уже представлены.

При этом он заверил, что этот процесс не имеет ничего общего с процессом мирного договора с Арменией. Байрамов утверждает, что это два разных трека. Вместе с тем, азербайджанский министр, видимо так и не поняв значения термина <исторический>, заверил, что <это исторические требования к Армении за ее деятельность в Нагорном Карабахе>.

<Мирный договор - это то, как мы смотрим на будущее. Мы бы не смешивали два этих процесса>, - резюмировал он.