Вторник, 28 Февраля 2023 15:11

АрмИнфо.Москва подтвердила свою готовность предоставлять площадку для проведения переговоров между главами МИД Армении и Азербайджана. Об этом 28 февраля на совместной пресс- конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил глава МИД России Сергей Лавров, находящийся с официальным визитом в Баку.

Он напомнил, что Москва планировала в декабре 2022 года провести такую встречу, однако, армянская сторона заявила о невозможности участия во встрече.

<После этого, Москва подтвердила свою готовность предоставлять площадку для проведения переговоров между главами МИД Армении и Азербайджана. Азербайджанская сторона заявила, что готова, армянская отметила, что в принципе не возражает, однако пока так и не дала окончательного ответа. Я не думаю, что мы будем слишком настойчиво предлагать, но обеим сторонам о них хорошо известно>, - отметил Лавров.

Напомним, что 23 декабря прошлого года планировалась встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Москве. В последний момент армянская сторона отказалась от участия во встрече, аргументировав это блокировкой Азербайджаном Бердзорского коридора. Однако, эта блокада не помешала лидеру Армении поехать в Мюнхен на встречу с президентом Азербайджана, а главе МИД РА посетить Турцию.