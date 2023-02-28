Вторник, 28 Февраля 2023 15:10

АрмИнфо.Россия пока сохраняет свою роль в армяно- азербайджанских переговорах, она не может не играть хотя бы потому, что в Арцахе стоят российские миротворцы. Об этом 28 февраля заявил журналистам председатель Национального Собрания РА Ален Симонян, отвечая на вопрос, участвует ли Россия в обсуждениях по мирному договору между Ереваном и Баку.

В то же время, спикер посчитал излишней нервную реакцию со стороны Москвы, которая случается, когда другая сторона пытается сделать что-то позитивное. <Я нахожу эту реакцию куда более эмоциональной, не соответствующей крупному игроку. Они должны быть более спокойными и сдержанными, понимать ситуацию, понимать, что у Армении есть свои интересы, свои проблемы безопасности, которую необходимо обеспечить, несмотря ни на какие геополитические тенденции, желания или ревность", - сказал Симонян.

Он добавил, что Армения только приветствовала бы, если третья сторона оказала содействие в нормализации армяно-азербайджанских отношений. <Просто весь вопрос в том, что стороной, которая могла бы решить проблему является Россия, в соответствии с двусторонними договорами, именно Москва является гарантом обеспечения территориальной целостности и безопасности государства, здесь, в Армении находится 102-ая российская военная база, и на этом фоне возникает вопрос, где вы, почему не проявляете активности. Если не можете, то должны открыто об этом заявить, может, сядем за стол переговоров и вместе найдем выход из положения. Но, к сожалению, видим то, что видим>, - заключил председатель НС РА.