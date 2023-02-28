Вторник, 28 Февраля 2023 13:50

АрмИнфо. Эксперты ООН приветствовали приверженность Армении борьбе с растущим использованием наемников и частных охранных компаний, призвав к усилению надзора и более тесной интеграции прав человека в ее внутреннюю политику.

Так, согласно сообщению на сайте ООН в области прав человека, в ходе восьмидневного официального визита в страну Рабочая группа ООН по использованию наемников и частных военных и охранных компаний собрала информацию о законах и процедурах, предусматривающих уголовную ответственность за наемническую деятельность. Они также сосредоточились на деятельности частных охранных компаний и их влиянии на права человека.

<Армения выделяется своими усилиями по интеграции Конвенции ООН о наемниках 1989 года в свое внутреннее законодательство, в частности, в статью 147 Уголовного кодекса, которая дает определение наемничества в соответствии с международным правом>, - говорится в заявлении экспертов, распространенном по итогам визита.

Эксперты получили информацию о том, что в ходе судебного процесса в Капане областной суд применил правовую базу, предусматривающую уголовную ответственность за наемничество, для осуждения двух сирийских граждан за участие в боевых действиях в ходе боевых действий. Оба человека были приговорены к пожизненному заключению в ходе судебного разбирательства, которое длилось всего один день в мае 2021 года.

Эксперты отметили, что применение законодательства находится в зачаточном состоянии, и призвали судебную систему Армении гарантировать применение в будущем подхода, ориентированного на жертву.

Эксперты также получили информацию об использовании частных охранных предприятий в стране.

<Мы приветствуем измененный закон о частной охранной деятельности, который устанавливает четкую нормативную базу для лицензирования и деятельности частных поставщиков охранных услуг, в том числе по наблюдению за демонстрациями и сдерживанию массовых беспорядков>, - говорится в сообщении Рабочей группы.

Эксперты также отметили, что Армения инициировала реформу кибербезопасности. <Мы призываем правительство обеспечить, чтобы законы, регулирующие роль частной службы безопасности в кибероперациях, соответствовали правам человека>, - заявили они.

Отметив более широкое использование частных охранных компаний добывающими отраслями, эксперты ООН выразили обеспокоенность по поводу предполагаемого участия частных охранных компаний в решении вопросов, вызывающих обеспокоенность местных сообществ по поводу влияния этих отраслей на их средства к существованию и права человека.

<Мы настоятельно рекомендуем создать независимый надзорный механизм для контроля и надзора за частным охранным сектором. Для частных охранников необходимо систематически проводить регулярные тренинги по предоставлению услуг безопасности, соответствующих правам человека и учитывающих гендерные аспекты>, - заявили они.

Делегация экспертов провела в Ереване встречи с представителями государственных органов, неправительственных организаций и законными представителями. Они также встретились с пострадавшими общинами в Капане и Горисе. Рабочая группа представит полный отчет о своих выводах и рекомендациях Совету по правам человека в сентябре 2023 года.