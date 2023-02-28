Вторник, 28 Февраля 2023 12:23

АрмИнфо.Учения военно-воздушных сил Ирана сегодня утром <Модафан-э Асеман-э Велаят-1401> (защитники неба под опекой верховного суда) начались в районах на северо-западе, западе, востоке, юге, севере и центре страны.

<Силы противовоздушной обороны армии, воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и военно-воздушные силы армии под командованием и руководством базы ПВО Хатам аль-Анбиа участвуют в учениях>, - сообщил представитель учений второй бригадный генерал Аббас Фараджпур.

По его словам, в ходе первого этапа учений системы обороны готовы к выполнению поставленной задачи с подходом выдвижения и реагирования оперативных сил, соблюдая принципы пассивной обороны для заблуждения противника. Установление защищенной и многоуровневой связи между системами обороны и центры управления интегрированной сетью противовоздушной обороны страны для принятия своевременных решений во время угрозы также стоит на повестке дня.

Он отметил, что иранские ученые и эксперты произвели все системы обнаружения, опознавания, перехвата и поражения, используемые армейскими подразделениями ПВО и КСИР, передает ИРНА.