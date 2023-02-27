Понедельник, 27 Февраля 2023 22:23

АрмИнфо. Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении в соответствии с Соглашением к Энергетической хартии. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

<Азербайджан потребовал от Армении финансовой компенсации за нарушение суверенных прав Азербайджана и 30 лет незаконной оккупации его территорий (1991-2020 гг). Тем самым, Армения нарушила многочисленные положения Договора к Энергетической хартии и основополагающие принципы международного права>, -заявили в Баку, обвинив Ереван в якобы незаконной эксплуатации богатых гидроэнергетических ресурсов Арцаха.

<В 1994 году Армения захватила Сарсангское водохранилище и ГЭС в ходе военной агрессии>,- звявили в Баку, забыв, что именно азербайджанская сторона инициировала агрессию против армян.

<Армения также построила не менее 37 малых ГЭС и электроэнергия с этих станций экспортировалось в Армению. Для этого была создана единая энергетическая система Армении с Нагорным Карабахом.

Целью этого арбитражного дела является обеспечение справедливости и выплата Арменией компенсации за незаконную эксплуатацию энергетических ресурсов на международно признанной, суверенной территории Азербайджана в течение почти 30 лет>, - говорится в сообщении МИД АР.