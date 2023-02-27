Понедельник, 27 Февраля 2023 16:33

АрмИнфо.Сегодня мы чтим память жертв зверского преступления, совершенного азербайджанцами против армян в Сумгаите 35 лет назад. Сумгаитские погромы стали трагическим следствием ненависти и нетерпимости, насаждавшихся по отношению к армянам в Советском Азербайджане. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший госминистр Арцаха Рубен Варданян.

<После Сумгаита в Гандзаке продолжались массовые убийства, а в январе 1990 года - и в Баку. Более полумиллиона армян, проживающих в Советском Азербайджане, были перемещены самым жестоким и насильственным образом. Мы должны уметь извлекать правильные уроки из нашей истории и делать все, чтобы стать сильнее и защитить наших соотечественников, где бы они ни находились. Давайте сделаем так, чтобы виновник посягательств на их жизнь и достоинство понял, что мы можем объединиться и дать достойный ответ. Только так можно исключить повторение подобных трагических страниц>, - написал экс-госминистр.