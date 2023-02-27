Понедельник, 27 Февраля 2023 16:32

АрмИнфо. Иран приветствует развитие отношений со странами Кавказа, но принципиальная политика Исламской Республики заключается в отсутствии любого изменения геополитического статуса региона. Об этом в понедельник заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

Как сообщает ИРНА, министр иностранных дел Ирана на встрече со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном в Женеве заявил об исторических отношениях с Арменией. <Хорошие отношения между Тегераном и Ереваном отвечают интересам всего региона и не наносят ущерба ни одной стране>, - добавил он.

Амир Абдоллахиян заявил об огромных возможностях в сфере экономики между Ираном и Арменией.

Глава МИД Армении также выразил удовлетворение политикой Ирана по уважению суверенитета региональных государств и отсутствию изменения геополитического статуса региона.

Амир Абдоллахиян в понедельник прибыл с рабочим визитом в Женеву, чтобы принять участие в 52-й сессии Совета по правам человека и ежегодной сессии Конференции по разоружению. Иранский министр также выступит с речью на заседании Совета по правам человека.