Понедельник, 27 Февраля 2023 16:29

АрмИнфо.Орган, который несет определенную ответственность за обеспечение выполнения решений Международного суда ООН это Совет безопасности ООН. Об этом в ходе пресс-конференции 27 февраля заявил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

Он подчеркнул в этом контексте, что в случае возникновения проблем в контексте выполнения решений, Совет безопасности имеет полномочия и должен вмешаться. Однако, Киракосян заметил, что это несколько проблематичный процесс, поскольку, как он пояснил, <есть постоянные члены ООН, которые работают по своей логике, и уровень политизации данного вопроса находится на достаточно высоком уровне>.

При этом представитель Армении подчеркнул, что, тем не менее, можно успеть <сорвать плоды> именно от правового процесса. Киракосян в этой связи сообщил, что внешнеполитические ведомства ряда стран уже начали делать заявления, ссылаясь на решение Международного суда ООН. <Это крайне важный процесс. И необходимо максимально увеличить давление в этом направлении>, - сказал он.

Вместе с тем, Егише Киракосян подчеркнул, что благодаря решению Международного суда, Армения получила в свое распоряжение второй правовой документ, помимо Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, который обязывает Азербайджан обеспечить беспрепятственное движение по Лачинскому коридору (дорога Горис- Степанакерт).

Напомним, что 22 февраля с.г. Международный суд ООН обязал Азербайджан предпринять все усилия для обеспечения бесперебойного передвижения людей и транспортных средств по Лачинскому коридору.

Суд применил временную меру в отношении Азербайджана, который обязан разблокировать коридор в двустороннем направлении.

Как заявил 23 февраля с.г. на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, Международный суд тем самым констатирует, что с 12 декабря 2022 года Лачинский коридор закрыт. Вместе с тем, Суд подтвердил позицию Армении о том, что трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года Лачинский коридор должен быть под контролем российского миротворческого контингента, а не Баку. Но последний обязан гарантировать бесперебойное и безопасное передвижение людей, транспортных средств и товаров по коридору.

Суд также четко констатировал существование Нагорного Карабаха, как международной единицы, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. <Данному заявлению и его пунктам, в том числе, по вопросу о наличии Нагорного Карабаха и линии соприкосновения, было дано международное правовое значение>, - сказал Пашинян.