Понедельник, 27 Февраля 2023 12:08

АрмИнфо.Армения и Россия будут сотрудничать в области обеспечения информационной безопасности. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности выдала положительное заключение по представленному правительством РА соглашению между двумя государствами.

По словам первого заместителя министра высокотехнологической промышленности РА Геворка Манташяна, целью документа является

стимулирование армяно-российского сотрудничества в сфере информационной безопасности. В частности, стороны обязуются

координировать действия по противодействию угрозам в этой сфере, осуществлять обмен данными в целях выявления, предупреждения, пресечения и расследования правонарушений, связанных с использованием информационно- коммуникационных технологий в террористических и иных преступных целях.

Отвечая на вопрос депутата НС от правящей фракции <Гражданский договор> о том, как совместить представленное соглашение с международными конвенциями, которые Госдума РФ недавно денонсировала, замминистра подчеркнул, что в данном случае речь идет исключительно о сотрудничестве между двумя государствами.

Отметим, что от имени Российской Федерации и Республики Армения соглашение подписали секретари советов безопасности двух стран Армен Григорян и Николай Патрушев.