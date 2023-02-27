Понедельник, 27 Февраля 2023 11:10

АрмИнфо.<Сегодня мы вместе с армянами скорбим и вспоминаем всех, кто погиб в Сумгаите в 1988 году>. Об этом говорится в сообщении посольство США в Армении.

Напомним, что беспорядки на этнической почве в городе Сумгаит Азербайджанской ССР произошли 27-29 февраля 1988 года. Они сопровождались массовым насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением имущества. По выражению британского журналиста Тома де Ваала, эти события стали "первой в современной советской истории вспышкой массового насилия>.

Сумгаитский погром явился знаковым событием и поворотным пунктом в обострении межнационального конфликта в Закавказье, вызвавшим первые потоки армянских беженцев из Сумгаита в Степанакерт и в Армении. По официальным данным Генпрокуратуры СССР, в ходе беспорядков погибли 26 граждан армянской национальности, более ста человек были ранены. По неофициальным же оценкам число убитых армян исчисляется сотнями. В ходе операции по наведению порядка телесные повреждения различной степени тяжести получили 276 военнослужащих. 29 февраля 1988 на заседании Политбюро ЦК КПСС в Москве было официально признано, что массовые погромы и убийства в Сумгаите осуществлялись по национальному признаку. Однако, как указывается в материалах правозащитного центра "Мемориал", отсутствие своевременного расследования обстоятельств погромов, установления и наказания виновных привело к дальнейшей эскалации карабахского конфликта.