Понедельник, 27 Февраля 2023 11:00

АрмИнфо.Общественная палата стран ЕАЭС выступила с обращением по вопросу гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, сложившейся в результате блокирования Бердзорского (Лачинского) коридора.

В нем, в частности, говорится: <Мы, участники и сторонники Общественной палаты стран ЕАЭС из России, Беларуси, Молдовы, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, выражаем обеспокоенность гуманитарной ситуацией, сложившейся в Нагорном Карабахе в результате блокирования единственного ключевого пути сообщения, известного, как Лачинский коридор, по которому в регион доставлялись жизненно важные товары, продовольствие и медицинская помощь. Кроме того, в Нагорном Карабахе перекрыты поставки газа, проходят веерные отключения электроэнергии>.

Отмечается, что в результате, в тяжелейшей ситуации оказались 120 тысяч человек, включая 30 тысяч детей.

В Палате подчеркнули, что всё это создаёт угрозу здоровью и жизни людей и является нарушением Женевских конвенций и Дополнительных протоколов от 12 августа 1949 г. и 8 июня 1977 г., касающихся защиты гражданского населения и жертв международных вооруженных конфликтов.

<Согласно которым этим документам: запрещаются акты насилия или угрозы насилием, имеющие основной целью терроризировать гражданское население (Статья 51);

запрещается использовать голод среди гражданского населения в качестве метода ведения войны (Статья 54);

запрещается подвергать нападению или уничтожать, вывозить или приводить в негодность объекты, необходимые для выживания гражданского населения..., независимо от мотивов, будь то с целью вызвать голод среди гражданских лиц, принудить их к выезду или по какой-либо иной причине (Статья 54).

В Протоколе отдельно оговариваются <Операции по оказанию помощи>: <Стороны, находящиеся в конфликте, и каждая Высокая Договаривающаяся Сторона разрешают быстрый и беспрепятственный провоз всех поставок, оборудования и персонала, предоставляемых с целью оказания помощи в соответствии с данным Разделом, и содействуют ему, даже если такая помощь предназначается для гражданского населения противной стороны> (Статья 70)>.

Вместе с тем в заявлении напоминается, что соответствии с трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. Лачинский коридор должен быть свободен для проезда в оба направления грузов, граждан и транспортных средств.

<Мы, участники и сторонники Общественной палаты стран ЕАЭС из России, Беларуси, Молдовы, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, искренне озабочены сложившейся тяжелой ситуацией, близкой к гуманитарной катастрофе и обращаемся к руководителям стран Евразийского экономического союза, международным общественным и гуманитарным организациям с призывом оказать гуманитарную помощь народу Нагорного Карабаха.

Призываем руководство Азербайджана не доводить ситуацию до гуманитарной катастрофы и разблокировать <Дорогу жизни>, - резюмировали в Палате.

Международный проект <Общественная палата стран Евразийского экономического союза (ОП ЕАЭС (https://eurasiaun.org/))> развивается по инициативе общественных деятелей из России, Армении, Казахстана, Молдовы, Киргизии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и ряда других стран с целью формирования широкой общественной коалиции народных сил стран ЕАЭС и Большой Евразии, выступающих за мирное и созидательное развитие государств и регионов с учётом принципов взаимного уважения, доброго сотрудничества, справедливости и высоких духовно- нравственных ценностей.

Согласно существующей Концепции, членами Общественной палаты стран ЕАЭС являются авторитетные представители государств из различных сфер деятельности: науки и культуры, образования и спорта, представители политического и экспертного сообщества, руководители общественных организаций, предприниматели и работники бюджетной сферы, молодёжные лидеры, представители духовенства, СМИ и других представителей гражданского общества.

Деятельность ОП ЕАЭС нацелена на содействие общественным силам в реализации комплекса мер и программ (в сфере культуры, науки, образования, спорта и т. д.), направленных на значительное усиление социально-экономического развития стран и регионов, а также улучшение качества и уровня жизни граждан.

Официальное анонсирование факта формирования Общественной палаты стран Евразийского ЭкономическогоСоюза состоялось 22 февраля 2022 года в ходе международной пресс-конференции.