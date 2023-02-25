Суббота, 25 Февраля 2023 14:25

АрмИнфо.При посредничестве российского миротворческого контингента состоялась встреча представителей Арцаха и Азербайджана. Об этом сообщает <Арцахпресс> со ссылкой на командование РМК.

Согласно источнику, в ходе встречи достигнуты договоренности о полном восстановлении единственной высоковольтной линии электропередачи, питающей Арцах из Армении, а также о полном восстановлении газоснабжения.

Командование российского миротворческого контингента продолжает переговоры о возобновлении беспрепятственного движения автотранспорта по Лачинскому коридору.