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 Суббота, 25 Февраля 2023 14:19
Александр Аванесов

Рубен Варданян: Азербайджан персонализировал ситуацию

Рубен Варданян: Азербайджан персонализировал ситуацию

АрмИнфо. Азербайджан решил персонализировать ситуацию. Об этом в интервью Общественному телеканалу Арцаха заявил бывший государственный министр республики Рубен Варданян, комментируя вопрос о том,  было ли давление извне по смещению  его с занимаемой должности,  конкретно, со стороны Азербайджана.

По словам Варданяна, за период своего пребывания в Арцахе произошло несколько событий. В частности, как отметил политик и бизнесмен, для многих было неожиданностью увидеть его в Арцахе. <Люди не верили, почему я должен приехать как патриот и жить в Арцахе.  Я считал, что с моим приездом переговоры с Азербайджаном придут в нормальное русло, но произошло обратное. Я считаю, что решение о моем увольнении  было неправильным, а остальные вопросы вы можете задать президенту Арцаха. он принял решение с учетом ряда факторов", - сказал Варданян.

Он заметил, что было сделано самое главное: инвентаризовано то, что есть в Арцахе, ведь для того, чтобы привлекать инвестиции и работать с внешним миром, необходимо понимать, какова ситуация в республике. <Ты должен  сначала сам понять, что у тебя здесь есть, какая здесь ситуация. Мы точно разобрались с тем, как принимаются решения, как работает механизм управления  в Арцахе.  Наконец, мы действительно увидели наши уязвимые места, и где у нас больше всего проблем, где у нас больше всего вызовов. Это непростая вещь поставить диагноз и понять болевые точки. На это требуется время>, - подчеркнул Рубен Варданян. 

Он отметил, что в первые 100 дней пребывания на посту государственного министра Арцаха, планировалось представить видение дальнейших шагов, которое  уже в наличии. Теперь, по словам бывшего госминистра, есть понимание, что нужно делать в Арцахе и в области образования, инфраструктур и финансов.  >Блокада и жесткое ограничение возможности передвигаться остановило очень многие вещи, но многие проекты в процессе, и они реализовываются. Если мы хотим построить систему, а не просто пропиариться, это требует системного подхода>, - подчеркнул Варданян.  По его словам, есть много наработок, но вопрос в том, воспользуется ли этим президент, а то, как он будет работать со следующим госминистром, будет его решение. Свой опыт на посту госминистра Рубен Варданян оценил как уникальный и фантастический. 

По его словам, на первом заседании правительства он обозначил пять кризисных моментов:  финансовый кризис, кризис конституционной реформы, кризис управления государством, кризис потенциальной блокады или тяжелой зимы и кризис апатии и безразличия. <Я должен сказать, что все эти пять кризисов я считал и считаю принципиально важными. Где-то нам удалось что-то изменить, где-то  - нет, но главное, что мы действительно вошли в эту зиму не сильно готовыми к тому, что это будет проходить так жестко. Я действительно снимаю шляпу и огромное уважение к людям, которые выдержали все то, что с нами произошло>, - подчеркнул он.

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