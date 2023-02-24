Пятница, 24 Февраля 2023 18:37

АрмИнфо. Телекоммуникационная компания Team Telecom Armenia предоставила необходимую технику для открытия в Национальном политехническом университете официального экзаменационного центра International English Language Testing System (IELTS).

Как сообщает пресс-служба компании, экзаменационный центр будет состоять их двух комнат, для которых Team Telecom Armenia предоставила в общей сложности 40 компьютеров

Как отметил ректор НПУ Гор Варданян, Центр, который открывается в результате длительной работы с Британским советом, предоставит

возможность для улучшения и углубления знаний английского языка для профессионального и студенческого общества Университета.

Он также выразил благодарность сооснователю и гендиректору Team Telecom Armenia Айку Есаяну за постоянное содействие. <Во всех тех случаях, когда появляется новая инициатива, которая дает возможность создать новую ценность в университете, как в плане образования, так и в плане обеспечения новых финансовых потоков, компания Team Telecom Armenia оказывает нам поддержку>, - подчеркнул он, выразив надежду, что данное сотрудничество будет иметь продолжительный характер.

В свою очередь Айк Есаян отметил, что знание английского языка является необходимым для технического образования и развития, однако

этого недостаточно. <Сегодня Политех готов принимать высококвалифицированные экзамены, которые дают возможность добиться новых профессиональных успехов. Для нас является приоритетом оказывать поддержку в реализации образовательных программ>, - сказал он.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Армении Джон Галлахер отметил: <С открытием Центра мы помогаем армянским студентам войти в британскую систему образования. Это хороший способ поддержать студентов, которые хотят развить свои языковые навыки, воспользоваться преимуществами британской системы образования>.

Сообщается, что Центр приступит к своей работе в марте с.г.

Согласно источнику, система IELTS - является самым популярным в мире тестом по английскому языку для высшего образования и глобальной миграции. Это одна из основных систем тестирования английского языка наряду с TOEFL.