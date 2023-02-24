Пятница, 24 Февраля 2023 16:52

АрмИнфо.Украинские армяне принимают активное участие в защите Украины. Об этом в интервью к годовщине вторжения России в Украину армянской службе Радио Свобода 24 февраля заявил Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко.

При этом он заметил, что армяне активно вовлечены и в волонтерское движение, которое с самого начала вторжения РФ в Украину приобрело масштабные размеры.

<Надо увидеть, когда, включая детей школьного возраста, плетут защитные сети для украинских военных, готовят продукты, отправляют им туда. Это просто такая масштабная акция. И армяне не только в Украине, но и армянская диаспора в других странах участвуют во всем этом. И большое спасибо>, - добавил Сенченко.

Отметив, что был делегирован в Армению в качестве Временного поверенного в ноябре прошлого года, дипломат заметил, что доволен своей командировкой ввиду того, что Армения интересная страна, а армяне - приятные, гостеприимные люди.

Отвечая на вопрос ведущего касаемо влияния российской пропаганды на армянское общество, Сенченко выразил надежду, что армянские СМИ, которые освещают объективно события в Украине, следуя журналистскому кодексу, внесут свой вклад в то, чтобы изменить, даже ограничить влияние российских средств массовой информации на армянское общество.

<К сожалению, есть люди, которые живут стереотипами советского прошлого, к которым они привыкли, скажем так. Их можно тоже понять. Но с другой стороны, при таком агрессивном поведении российских СМИ, навязывании определённых нарративов, представлений, оценок сегодняшних событий в Украине, это, конечно, достаточно сложная ситуация>, - добавил он.

Касаемо развития украино-армянских отношений, дипломат заверил, что будет работать на их развитие. В этой связи он констатировал, что Армению и Украину соединяет много связей в исторической ретроспективе, что имело место быть ещё со времён Средневековья.

<То, что украинские армяне очень активно защищают Украину, это чего-то стоит. Я рассчитываю на то, что наши отношения будут развиваться. Сейчас они переживают непростой момент в связи с агрессивной политикой России, которая, конечно же, оказывает на них. Влияет она и на торговлю, и на политические отношения. Но я оптимист в этом вопросе. Давайте будем все вместе делать все, чтобы эти отношения развивались в лучшую сторону и надолго>, - сказал он.

На вопрос интервьюера касаемо отсутствия осуждения Киевом блокады Азербайджаном Лачинского коридора, в частности заявлений ряда украинских депутатов о <преувеличении>, <ложности> ситуации, Сенченко заметил, что подобных оценок не встречал, тем более со стороны официальных чиновников. <Депутаты могут говорить все, что угодно, как и в Армении. Я не думаю, что это официальная позиция Украины.

Украина не помогала Армении в чем? Понимаете, здесь вопрос, который касается конфликта как такового, то, что называется <замороженными конфликтами>, которые могут вспыхнуть в любой момент. Украина выступает за то, чтобы конфликт решался, как и должно быть, в соответствии с международным правом, путём переговоров, то есть, дипломатическим путем>, - пояснил дипломат.

Международное право, как далее он продолжил, строится на уважении суверенитета и территориальной целостности государств. <Украинская сторона следует этой позиции, в том числе и в отношении Нагорного Карабаха>, - подчеркнул Сенченко.

Напомнив, что Армения подавала иск в международный суд против Азербайджана, в том числе по ситуации в Лачинском коридоре, Временный поверенный заявил, что ввиду отсутствия возможности оценивать эту ситуацию, украинская сторона будет более ориентироваться на международную позицию в данном вопросе.

Отметим, что сегодня, 24 февраля по инициативе Фонда помощи беженцам Украины <Допомога> у памятника украинскому поэту, художнику Т.Г. Шевченко пройдет акция памяти героев, отдавших жизнь за свободу Украины в российско-украинской войне и невинно убитых граждан.

После акции в Доме кино, в 20:00, состоится премьерный показ документального фильма, снятого группой журналистов из Канады и Нидерландов - Харьковские материалы> (The Kharkiv Files). Вход свободный.