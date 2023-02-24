Пятница, 24 Февраля 2023 16:29

АрмИнфо. Свыше 60% участников программы Офиса Комиссара по делам Диаспоры РА <иГорц>, которая направлена на профрепатриацию, остались жить и работать в Армении. Об этом в ходе пресс-конференции 24 февраля сообщила руководитель программы <иГорц> Эрмине Арутюнян.

В частности, она с удовлетворением подчеркнула, что многие из специалистов Диаспоры продолжили работать в госорганах, в том числе заняв руководящие должности.

По словам Арутюнян, в основном заявки на участие в программе поступают из РФ, США, Ливана, Франции, Германии. Однако за последние годы более активными стали страны Латинской Америки, в том числе Аргентина. <Ежегодно в программе участвуют специалисты из 10-14 стран>, - подчеркнула она.

Руководитель программы заметила, что учитывая ограниченные сроки действия <иГорц>, для интеграции участников предусмотрены различные мероприятия, в том числе визиты в области страны, посещение культурных учреждений, при желании организовываются встречи с государственными деятелями и т. д.

В этом году, как отметила Арутюнян, заявки на участие все желающие могли подать уже с 15 февраля с.г., крайний срок приема заявок - 5 апреля с.г.

Отметим, что программа <иГорц> была запущена в 2020 году и финансируется государством. Ежегодно в программе участвует 50

специалистов из Диаспоры. Основная цель - стимулировать профессиональную репатриацию, способствовать развитию органов

госуправления и старту новых процессов в системе госуправления.