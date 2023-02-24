Пятница, 24 Февраля 2023 13:40

АрмИнфо. США ясно дали понять своим словом и делом, что готовы и могут помочь сторонам - Армении и Азербайджану - продвигать прогресс по этим очень сложным вопросам любым возможным способом.

Так, 23 февраля в ходе брифинга на вопрос о взаимодействии Вашингтона и Парижа по разблокировке Нагорного Карабаха, отметил представитель Госдепа США Нед Прайс.

<Мы сделали это на двусторонней основе, мы сделали это на трехсторонней основе со сторонами, в том числе во время встречи госсекретаря Блинкена со своими армянскими и азербайджанскими коллегами в Мюнхене. Мы работаем и будет работать с нашими партнерами и через них. Мы очень поддерживаем процесс ЕС, и я должен отметить, что есть предложение от президента ЕС Шарля Мишеля о проведении встречи в Брюсселе.

Это возможность, если они ее примут, сесть и продолжить прогресс, который мы наблюдали в последние недели>, - отметил он. Что касается Бердзорского (Лачинского) коридора, Прайс напомнил, что госсекретарь поднял этот вопрос во время встречи с премьер-министром и президентом в Мюнхене в минувшие выходные. <Он подчеркнул необходимость свободного и открытого коммерческого и частного транзита через Лачинский коридор. Он также призвал стороны открыть другие транспортные маршруты.

Мы считаем, что в первую очередь сами стороны должны устранить эти препятствия для свободного потока товаров, включая гуманитарную помощь людям, которые в ней больше всего нуждаются в этом коридоре, и мы собираемся сосредоточить нашу дипломатию на попытках принести - помочь осуществить это>, - резюмировал представитель Госдепа США