Пятница, 24 Февраля 2023 12:26

АрмИнфо. Как и 35 лет назад, сегодняшняя ситуация в Арцахе требует мобилизации силы и духа народа. Об этом 24 февраля в ходе конференции <Императив международного признания Арцаха>, посвященной 35-летию нагорно-карабахского движения, заявил бывший государственный министр Арцаха Рубен Варданян.

<Я уверен, что независимость Арцаха связана не только с международным признанием республики, но и с нашим внутренним желанием продолжить борьбу, и мы готовы сделать для этого все возможное>, - сказал Варданян, добавив, что находясь шесть месяцев в Арцахе, он убедился в вере арцахцев двигаться именно в этом направлении, не ставя перед собой ни какой иной альтернативы, кроме независимости.

В то же время, как констатировал экс- госминистр, имеется группа людей, которая утратила веру, в первую очередь, в себя, в справедливость, в руководство республики и в будущее. Варданян подчеркнул, что сегодня республика стоит перед очень серьезными вызовами. <35 лет назад в период нагорно-карабахского движения мы обсуждали не только вопрос нашей независимости, но и наших ценностей, наших принципов, к чему мы были готовы, а к чему нет. Это были очень серьезные вопросы, без получения ответов на которые мы не сможем определиться с нашей дорогой в будущее>, - сказал экс-госминистр. Он выразил уверенность в том, что эту дорогу можно осилить только в одном случае: когда вопрос о международном признании Арцаха и реализации права на самоопределение станет самой важной и ежедневной работой Армении, Арцаха и Диаспоры. В республике имеются глубинные проблемы, самой главной из которых является вопрос безопасности, не следует сбрасывать со счетов и решение экономических и социальных проблем Арцаха. <У каждого человека могут быть различные точки зрения и позиции, но в вопросе Арцаха мы все должны быть едины. Мы не имеем права потерять Арцах, нас ждут серьезные испытания, но я уверен, что совместными усилиями мы добьемся успехов>, - подчеркнул Варданян.