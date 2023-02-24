Пятница, 24 Февраля 2023 10:39

АрмИнфо. В Москве состоялась встреча послов США в России Линн Трейси и Азербайджана Полада Бюльбюльоглу. Об этом сообщает пресс-служба посольства Азербайджана в РФ.

Бюльбюльоглу также проинформировал Посла США о своей деятельности в качестве дуайена дипломатического корпуса, организованных встречах и культурных мероприятиях.

Выразив признательность за приём, Линн Трейси напомнила о своём визите в Азербайджан в 2022 году, и подчеркнула, что встреча с президентом Ильхамом Алиевым произвела на неё самые лучшие впечатления. Она подчеркнула, что США заинтересованы в обеспечении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, в том числе в скорейшей нормализации азербайджано-армянских отношений.

Коснувшись азербайджано-американских отношений, Полад Бюльбюльоглы отметил, что Азербайджан заинтересован в развитии двусторонних отношений и проинформировал американского коллегу о подробностях армяно-азербайджанского конфликта, <его истории, многолетнем и безрезультатным переговорном процессе, о сути многочисленных документов, принятых по конфликту>.

На прошедшей в тёплой атмосфере взаимопонимания встрече состоялся обмен мнениями по процессам, происходящим в регионе, и вопросам, вызывающим взаимный интерес. Отметив заинтересованность в установлении двусторонних связей между посольствами, госпожа посол подчеркнула важность проведения подобных встреч в будущем.