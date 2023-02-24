Пятница, 24 Февраля 2023 10:38

АрмИнфо.Находящийся с визитом в Сирии министр иностранных дел Республики Армения Арарт Мирзоян посетил Алеппо.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в аэропорту Мирзояна встретил губернатор Алеппо Хусейн Дияб.

Арарат Мирзоян посетил пострадавший от землетрясения район аль-Шаар, где армянские спасатели с последующие дни после землетрясения проводили поисково-спасательные работы, и ознакомился с ситуацией.

В Алеппо Мирзоян также провел встречу с сотрудниками ГНКО <Центра гуманитарного разминирования и экспертизы> Армении. Напомним, что рано утром 6 февраля на северо-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7.7. Подземные толчки ощущались и в Сирии, которая также серьёзно пострадала от землетрясения - погибло около 8500 граждан. Для преодоления последствий разрушительного землетрясения Армения направила в Сирию 29 спасателей. Кроме того, 8 и 14 февраля РА отправила в Сирию два борта с гуманитарной помощью.