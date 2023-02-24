Пятница, 24 Февраля 2023 01:30

АрмИнфо. Отставка с поста госминистра Арцаха Рубена Варданяна, известного в прошлом российского бизнесмена из списка Форбс, не производит впечатления сенсации. Такую запись на своей страничке в Facebook произвел известный российский политолог Аркадий Дубнов.

Дубнов рискнул предположить, что «Варданян исчерпал свои ресурсы в качестве армянского политика и патриота Арцаха, и счастьем можно считать, что он оставляет пост ещё живым».

Объясняя подобное нестандартное мнение, Дубнов и тут рискнул предположить, что Варданян перестал быть нужен всем сторонам карабахского конфликта, в том числе и внешним, что в Москве, что в Вашингтоне, что в Европе.

«Варданян оказался в нужном месте, но в не нужное время. Так бывает с успешными бизнесменами, из самых лучших побуждений, (а в случае Варданяна в этом сомневаться не приходится) решивших, что предпринимательское чутьё позволяет надеяться на молниеносный успех в политике, особенно, если поначалу рассчитывают на поддержку кого-нибудь из мировых акторов или на поддержку части соотечественников», - отметил политолог.

«Нечто подобное мы видели однажды в России. когда в президенты двинулся миллиардер Михаил Прохоров… Неслучайным кажется, что Варданяну пришлось уйти уже через пару дней после трехсторонней встречи на Мюнхенской конференции по безопасности президента Азербайджана Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и госсекретаря США Блинкена. Обсуждали американский/западный план решения конфликта между Баку и Ереваном. А ещё несколькими днями раньше в Анкаре состоялась «гуманитарная» встреча глав МИДов Турции и Армении, обещающая пусть осторожное, но восстановление отношений. Ясно, что Анкара ведёт здесь свою игру главного распорядителя на Южном Кавказе, но она несомненно вписывается и в планы Запада», - подчеркнул Дубнов.

По его мнению, в Москве чрезвычайно раздраженно откликнулись на это «говорящие головы», строго указывая Еревану на сокрушительные для него последствия от сближения с Западом, который, понятное дело, хочет лишь подорвать миротворческие усилия России в регионе и даже вовсе вытеснить ее оттуда.

Проблема Карабаха - лишь часть конфликта между Баку и Ереваном. Азербайджан, победитель в 44-дневной войне 2020-го года, получил практически все, что хотел. И карабахскую проблему считал решённой: статус Карабаха может рассматриваться только, как часть Азербайджана.

В самой Армении идея утверждения второго армянского государства в результате войны, общественной депрессии и вообще усталости от постоянной угрозы новой войны, стала подтачиваться. Нужно идти на компромиссы, Пашинян,так или иначе, стал проводником нового курса. Ереван обнаружил, что сила мнёт солому, и победитель, Баку, требует максимума дивидендов.

Как считает Дубнов, эта концепция ещё недавно хорошо проецировалась на готовность Москвы «рвать шаблоны», силой устанавливая подходящий ей порядок в Украине. Но что-то, как известно, пошло не так. Украинские «шаблоны» оказались мирового уровня, их уже как раньше не порвёшь.

А на Южном Кавказе эти шаблоны всего лишь региональные. Ослабевшая Россия, второй год пытающаяся в Украине «закончить то, что там не начинала», потеряла доверие и Баку, и Еревана. Этот вакуум доверия, как учит геополитика, должен быть заполнен, как Карфаген должен быть разрушен. Вот и Запад в нужное для себя и, возможно, для региона время так там и оказался.

Препятствовать ему даже по факту самого появления Варданяна в Арцахе (может быть, он и вправду сам поехал, как какой-нибудь Гиркин на Донбасс в 2014-м) Москва оказалась не в состоянии. В Баку не скрывали своего яростного негодования по этому поводу. И понятно, почему - Варданян заставил мир снова вспомнить проблему Карабаха и его статуса. Именно это отметил президент непризнанной республики Арутюнян, как бы извиняясь за вынужденное давление, заставившее его уволить Варданяна.

К тому же не сложились у последнего и отношения с армянским премьером. Двух харизматиков в лидерах, похоже, Армения сегодня не потянет. В итоге бывший российский олигарх оказался не нужным ни Еревану, ни Западу/Турции, да и в игре Москвы он свою роль честно отыграл, пусть даже втемную. Хотя не приходится сомневаться, что в Москве будут снова раздражены полученным ею очередным тычком на Южном Кавказе. Можно ожидать и более серьёзных демонстраций недовольства. А вот нужен ли он армянам Карабаха, сказать не берусь, похоже их снова кинули…, - заметил Дубнов.