Четверг, 23 Февраля 2023 16:44

АрмИнфо. Под руководством президента Республики Арцах Араика Арутюняна состоялось заседание правительства, на котором он обнародовал указ об освобождении Рубена Варданяна от должности государственного министра. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

<Все это время я и Рубен Варданян были вместе, ежедневно отслеживая события, происходящие как в Арцахе, так и во внешнем мире, постоянно обменивались идеями о решениях в сложившейся ситуации. Я благодарен господину Варданяну за то, что он всегда старался максимально разделить со мной ответственность как в дружеских, так и в коллегиальных отношениях, а не пытался переложить ее на меня, ссылаясь на конституционные нормы. Но, с другой стороны, он осознавал и понимал масштабы и степень моей личной ответственности за создавшуюся в Арцахе ситуацию и дальнейшие проблемы", - подчеркнул глава государства.

Араик Арутюнян отметил, что предложил взять на себя обязанности государственного министра генеральному прокурору республики Гургену Нерсисяну, учитывая его профессиональные и человеческие качества, профессионализм, беспристрастность, принципиальность и патриотизм, проявленные в его работе.

Президент сообщил, что в сферу координации нового госминистра войдут все органы исполнительной власти, кроме силовых органов и министерства иностранных дел.

Как ранее писало АрмИнфо, отставка Вараданяна была требованием Азербайджана и Турции. Армянские СМИ писали, что глава МИД РА Арарат Мирзоян в рамках визита в Турцию обещал Анкаре добиться освобождения от должности Рубена Варданяна. Таким образом, можно считать, что процесс по окончательному поглощению Азербайджаном Арцаха запущен, единственное лицо, мешающее этому отстранен от власти.

Примечательно, что еще в декабре прошлого года, аффилированные с президентом Арцаха информационные ресурсы сообщали, что между главой НКР Араиком Арутюняном и Рубеном Варданяном сложились напряженные отношения. Более того, Арутюнян под давлением из Еревана попытался снять Варданяна с занимаемой должности, однако воздержался от этого шага под общественным давлением. Поводом для недовольства властей РА стали публичные высказывания Варданяна в адрес команды действующего премьер-министра РА. В частности, Варданян обвинил власти Армении в недостаточных усилиях в деле разблокировки Лачинского коридора.