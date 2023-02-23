Четверг, 23 Февраля 2023 12:09

АрмИнфо. Госдеп США сообщает о проведении в ближайшие дни переговоров между Арменией и Азербайджаном в Брюсселе.

Так, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга 22февраля, на уточнение, не чрезмерно ли оптимистичными были оценки госсекретаря Энтони Блинкина в Мюнхене относительно мирного процесса между Баку и Ереваном, заверил, что это оценка отражала то, что Вашингтон наблюдал последние месяцы.

<Она отражала то, что мы видели за последние пару месяцев. Это стало результатом взаимодействия сторон. Это стало результатом двустороннего и трехстороннего взаимодействия с Соединенными Штатами, а также работы, которую ЕС также проделал в своей дипломатии, и того, что мы надеемся увидеть, когда стороны соберутся вместе в Брюсселе в ближайшие дни на переговоры, организованные президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Итак, мы надеемся увидеть продолжение этого прогресса>, - сказал представитель госдепа США.

По его словам, США не Поллианна, но они продолжат поддерживать этот диалог, эту дипломатию для достижения всеобъемлющего решения всеми возможными способами.

На вопрос, не слишком ли оптимистичен Госдепартамент, говоря о <значительном прогрессе> между сторонами, учитывая события последних месяцев, Прайс напомнил, что в своем в отчете, Госдеп уже подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс, который принят к сведению.

<Мы собираемся сделать все возможное, чтобы прогресс продолжался>, - заключил представитель Госдепартамента США.