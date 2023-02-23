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АрмИнфо. Госдеп США сообщает о проведении в ближайшие дни переговоров между Арменией и Азербайджаном в Брюсселе.
Так, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга 22февраля, на уточнение, не чрезмерно ли оптимистичными были оценки госсекретаря Энтони Блинкина в Мюнхене относительно мирного процесса между Баку и Ереваном, заверил, что это оценка отражала то, что Вашингтон наблюдал последние месяцы.
<Она отражала то, что мы видели за последние пару месяцев. Это стало результатом взаимодействия сторон. Это стало результатом двустороннего и трехстороннего взаимодействия с Соединенными Штатами, а также работы, которую ЕС также проделал в своей дипломатии, и того, что мы надеемся увидеть, когда стороны соберутся вместе в Брюсселе в ближайшие дни на переговоры, организованные президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Итак, мы надеемся увидеть продолжение этого прогресса>, - сказал представитель госдепа США.
По его словам, США не Поллианна, но они продолжат поддерживать этот диалог, эту дипломатию для достижения всеобъемлющего решения всеми возможными способами.
На вопрос, не слишком ли оптимистичен Госдепартамент, говоря о <значительном прогрессе> между сторонами, учитывая события последних месяцев, Прайс напомнил, что в своем в отчете, Госдеп уже подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс, который принят к сведению.
<Мы собираемся сделать все возможное, чтобы прогресс продолжался>, - заключил представитель Госдепартамента США.
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|Правительство анонсировало новую программу по стимулированию занятости
|Посол Китая и глава антикоррупционного комитета Армении обсудили возможности углубления сотрудничестве в сфере борьбы с коррупцией
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|Генеральная прокуратура Армении требует конфисковать имущество бывшего директора компании <Паркинг сити сервис>
|Госдеп США сообщает о проведении в Брюсселе в ближайшие дни переговоров между Арменией и Азербайджаном
|СНБ РА объявляет набор в целях пополнения пограничных войск офицерами с профессиональным образованием
|Задержана директор торгового центра <Сурмалу>
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|В Степанакерте приветствуют решение Гаагского суда относительно ситуации вокруг Бердзорского коридора
|В Манаме состоялись переговоры между президентом Туркменистана и королем Бахрейна
|Ереван призвал международных партнеров предпринять действенные шаги для обеспечения немедленного исполнения Азербайджаном решения Гаагского суда
|Париж призвал Ереван и Баку продолжить переговоры по мирному договору в духе компромисса
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|Фонд "Татоян" и Омбудсмен Арцаха опубликовали доклад, доказывающий враждебность так называемых азербайджанских "эко-активистов" в Лачинском коридоре
|МИД НКР: Попытки Азербайджана вмешиваться во внутриполитическую жизнь в Арцахе категорически неприемлемы для официального Степанакерта
|Посол: администрация США готова и впредь способствовать Армении в осуществлении реформ
|Посол РФ: Рабочая группа не ведет переговоров о каком-либо коридоре через территорию Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Систему госуправления нужно перенести из малого центра Еревана и из центра вообще - Пашинян
|Глава МИД Арцаха на встрече с французскими депутатами Европарламента подчеркнул необходимость применения санкций в отношении Азербайджана для деблокады НКР
|Глава МИД Люксембурга: мы не можем продать душу за газ или нефть
|Мирзоян: Азербайджан должен отказаться от максималистских требований, милитаристской риторики и посягательств на суверенную территорию Армении
|Глава МИД Люксембурга: Не вижу причин закрывать двери коридора для людей, живущих в Нагорном Карабахе
|Министр культуры Италии: Мы видим возможности в Армении для создания школы по сохранению культурных ценностей
|Мирзоян надеется, что диалог между Баку и Степанакертом состоится
|Мирзоян представил позицию Армении по вопросу установки КПП в Лачинском коридоре
|АО Арцаха сообщает о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня
|В Парке Победы в Ереване состоялось возложение цветов к вечному огню в преддверии Дня защитника Отечества
|В Армении авиакомпании с плохой репутацией могут быть лишены лицензии
|Минобороны Армении и АО Арцаха обвинили азербайджанскую сторону в распространении дезинформации
|Пашинян назначил Карена Карапетяна заместителем министра юстиции
|Закон по такси в аэропорту <Звартноц> принят в прошлом году, но законных извозчиков до сих пор нет
|Генпрокуратура требует конфисковать незаконное имущество у экс-вице-мэра Еревана
|Арестован один из участников массового избиения спикера НС Армении - СНБ
|Левон Зурабян: Выступление премьера Армении на дебатах на Мюнхенской конференции была экзекуцией нашего национального достоинства и самолюбия
|Обсуждены перспективы углубления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере
|Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с членом семьи шейхов Государства Катар
|Германия приветствует запуск миссии Европейского Союза в Армении
|Пашинян обсудил деятельность миссии ЕС в Армении с ее руководством
|Генерал Георгий Хачатуров освобожден
|Генпрокурор Армении приняла Посла РФ
|Италия готова помочь Армении в подготовке специалистов в сфере культуы
|Вице-спикер Парламента Армении представил депутатам Европарламента ситуацию в Арцахе
|Армения и Евросоюз подчеркнули роль европейской миссии в укреплении пограничной стабильности и безопасности
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