Четверг, 23 Февраля 2023 12:07

АрмИнфо.Фемида должна снять повязку со своих глаз.Так прокомментировал советник президента Нагорно-Карабахской Республики, представитель президента по особым поручениям, экс- глава МИД Арцаха Давид Бабаян решение Гаагского суда.

Он отметил, что армянские юристы проделали хорошую и высокопрофессиональную работу в Международном суде и выразил благодарность за это.

<Но, в целом, решение Международного суда по иску, поданному Арменией против Азербайджана, можно охарактеризовать, как 60/40 в нашу пользу. Хотя, не в нашу, а в пользу справедливости, в пользу права и морали. Главное, что суд постановил, что Азербайджан обязан принять все зависящие от него меры, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение людей, транспортных средств и грузов по Бердзорскому (Лачинскому) коридору в обоих направлениях. Не менее важным является и то, что иски Азербайджана были отвергнуты>, - отметил чиновник из Арцаха.

Но, вот в вопросе этих псевдо <эко-активистов> и <газовых пыток> народа Арцаха со стороны Азербайджана по убеждению Бабаяна, Международный суд фактически дал <индульгенцию> Азербайджану. <Причем если в церквях индульгенцию можно получить после раскаяния, в поведении Баку вместо раскаяния мы имеем чистосердечное самооправдание. Это тот случай, когда Фемида должна снять повязку со своих глаз>, - резюмировал советник президента Арцаха.

Напомним, что 22 февраля Международный суд по иску, поданному Арменией против Азербайджана, постановил, что Азербайджан обязан до вынесения окончательного решения по делу, в соответствии со своими обязательствами по Конвенции, принять все зависящие от него меры, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение людей, транспортных средств и грузов по Бердзорскому (Лачинскому) коридору в обоих направлениях .

<С 12 декабря нарушена связь по коридору, затруднена доставка продуктов питания, медикаментов и других необходимых товаров в Нагорный Карабах, что может нанести непоправимый ущерб. Суд считает, что применение временной меры необходимо, и констатирует, что Азербайджан обязан принять зависящие от него меры для обеспечения беспрепятственного перемещения людей и грузов по коридору в обоих направлениях. Суд считает, что нехватка продуктов питания и лекарств может привести к необратимым последствиям для жизни людей.

Что касается нарушения поставок газа, то Армения не предоставила достаточных доказательств, связанных с проблемой газоснабжения, о том, что препятствия создает Азербайджан>, - отмечается в решении.

Вместе с тем, Международный суд ООН в полном объеме отклонил требования о временных мерах, представленные в деле Азербайджан

против Армении, которые касались предполагаемого заминирования. В решении отмечается, что Азербайджан не представил суду доказательств, которые покажут, что предполагаемое поведение Армении в связи с минами направлено на нарушение прав лиц азербайджанского происхождения.