Четверг, 23 Февраля 2023 12:05

АрмИнфо. Руководство Арцаха отреагировало на решения Международного Гаагского суда на обращения Армении и Азербайджана по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Так, президент НКР Араик Арутюнян отметил, что решение Международного суда ООН является еще одним неоспоримым международно-правовым основанием того, что народ Арцаха, подвергающийся расовой дискриминации и ненависти, не может жить в составе Азербайджана.

<Международный суд ООН удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через <Лачинский коридор> в обоих направлениях. Другим решением суд отклонил безосновательное требование Азербайджана по вопросу мин.

От имени властей и народа Арцаха хочу выразить особую благодарность представителю Республики Армения по международно-правовым вопросам Егише Киракосяну и всем лицам, вовлеченным в данный процесс с армянской стороны, за их важную миссию. Это решение является еще одним неоспоримым международно-правовым основанием того, что народ Арцаха, подвергающийся расовой дискриминации и ненависти, не может жить в составе Азербайджана>, - отметил Арутюнян.

Он назвал это важной вехой в борьбе арцахцев. <Вместе с Республикой Армения мы продолжим максимально использовать все международно-правовые механизмы для защиты прав народа Арцаха>,- отметил Арутюнян.

В свою очередь госминистр Арцаха Рубен Варданян отметил, что Азербайджан обязан принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного и свободного передвижения всех людей, транспортных средств и грузов по коридору, соединяющему Армению и Нагорный Карабах.

<Закон на нашей стороне! Добиваться справедливости - можно! Выражаю благодарность представителю РА по международно-правовым вопросам,

всему коллективу, всем людям, которые проделали большую работу в направлении широкой огласки справедливого требования арцахских армян>, - подчеркнул Варданян.

В свою очередь Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян назвал отрадным, что Международный суд ООН удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта в обоих направлениях по Лачинскому коридору.

<Отрадно и очень важно, что суд полностью и единогласно отклонил иск Азербайджана против Армении относительно фальсифицированной темы мин.

Странно и печально, однако, что суд не удовлетворил еще одно требование Армении о восстановлении газо- и электроснабжения, не посчитав доказанным то, что перебои происходят со стороны Азербайджана. В то время как мы не можем предоставить на этот счет исчерпывающих доказательств, поскольку не имеем доступа к территориям, находящимся под контролем Азербайджана, в том числе к местам повреждения наших жизненно важных инфраструктур.

В любом случае считаю первые два решения очень важными и хочу поблагодарить команду представителя Армении по международным правовым

вопросам во главе с Егише Киракосяном, юридическую команду и всех людей, которые способствовали этому значительному успеху.

Борьба продолжается, и мы должны суметь должным образом и последовательно представить международному сообществу преступления Азербайджана против народа Арцаха>, - написал Омбудсмен НКР.