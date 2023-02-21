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 Вторник, 21 Февраля 2023 12:01

Турцию вновь трясет

Турцию вновь трясет

АрмИнфо. Очередное сильное землетрясение в Турции зарегистрировано сейсмологической сетью территориальной службы сейсмической защиты МЧС Армении.

Как передает пресс-служба ведомства, очередные подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксированы 20 февраля в 21:04 по местному времени в 13 км к юго- западу от города Хатай. В эпицентре землетрясения сила подземных толчков составила 8-9 баллов.

Между тем, по информации турецких СМИ, в Хатае произошли 2 землетрясения подряд: в 20:04 землетрясение магнитудой 6,4 в районе города Дефне и  в 20:07 землетрясение магнитудой 5,8 в районе Самандага. Известно, что подземные толчки ощущались по всей зоне бедствия.  Толчки магнитудой 6,4 залегали на глубине 16,7 кма. В результате землетрясения обрушились поврежденные здания. По информации Al- Arabiya, в двух городах на севере Сирии из-за нового землетрясения также обрушились дома. В результате происшествия есть пострадавшие.  Кроме этого, на турецком телевидении сообщили о полном отключении электричества в провинции. 

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