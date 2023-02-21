Вторник, 21 Февраля 2023 11:56

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко, прибывший в Тегеран для обсуждения и обмена мнениями со своим иранским коллегой [Али Багери Кани] встретился и побеседовал с министром иностранных дел ИРИ Амиром Абдоллахияном.

Как сообщают СМИ со ссылкой на МИД Ирана, на встрече Грушко отметил важность развития сотрудничества "на двустороннем, региональном и международном уровнях".

В свою очередь Амир Абдоллахиян подчеркнул необходимость регионального сотрудничества и заявил о готовности Ирана провести в Тегеране встречу министров иностранных дел России, Ирана, Турции и Азербайджана, Армении, Грузии (в формате "три плюс три").

Отметим, что 10 декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече.

Тогда в МИД РФ сообщили, что в ходе заседания были обсуждены перспективы развития многопланового регионального сотрудничества. "Условлено сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников. В числе таковых - меры по повышению доверия, взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, противодействие общим вызовам и угрозам. Представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой "дверь" остается открытой". Участники встречи также обсудили планы работы на будущее с "возможным подключением профильных министерств и ведомств", - говорилось в сообщении МИД РФ. За день до встречи МИД Грузии распространил заявление о том, что Грузия не будет представлена на встрече формата "3+3".