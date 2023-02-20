Понедельник, 20 Февраля 2023 14:10

АрмИнфо. Только ненормальный может быть против мира и мирного договора между Арменией и Азербайджаном, но вопрос в том, останутся ли после этого документа Армения и Арцах. Об этом 20 февраля в беседе с журналистами заявил лидер партии "Отечество", бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

По его словам, необходимо знать цену, которую заплатит армянский народ за этот договор. <Останутся ли после него Армения и Арцах, смогут ли армяне жить на своей родине в безопасности?> - задал вопросы оппозиционер. Он указал также на важность информирования общественности о содержании мирного договора. <Кто-нибудь знает, что собираются подписать эти власти? Тем более, что они постоянно подписывали антиармянские документы, сопровождая их антиармянскими шагами, зачастую указывая на устные договоренности, в результате которых врагу были сданы территории>, - заметил Ванецян. В этом контексте он подчеркнул важность разговора по данному вопросу с общественностью в целях недопущения подписания очередного антиармянского документа.

Ванецян отметил, что сам лично выступает за мирный договор, но необходимо пункт за пунктом представить этот документ на суд общественности. По этой причине бывший глава СНБ указал на важность разговора лиц, формирующих общественное мнение, чтобы представить общественности те опасности, которые может нести мирный договор, и предотвратить возможные риски и вызовы, связанные с возможным подписанием антиармянского документа. <Очевидно одно: Армения, Арцах, будущее армянского народа находятся в опасности. Давайте подождем, и посмотрим за дальнейшим развитием ситуации>, - сказал политик.

Он напомнил, что когда в 2019 году подал в отставку с поста главы Службы национальной безопасности, никто толком не понял его шага, поскольку не понимал, куда катится страна. <Я с того времени постоянно говорил и говорю об опасностях, с которыми сталкивается армянский народ>, - подчеркнул оппозиционер. Он заметил, что одной из главных проблем представителей нынешней власти является создание разделительных линий, когда народ оказался разделенным на <черных> и <белых>, прозападных и пророссийских сил. В результате этих разделений им удается сохранить власть и продолжать управлять страной. <Я уверен, что все шаги Никола Пашиняна (премьер-министр РА - ред.) направлены на сохранение своей власти>, - подчеркнул Ванецян.

Напомним, что 16 февраля на заседании правительства РА премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что Армения завершила очередной этап работы над проектом договора об установлении отношений и мира с Азербайджаном, документ передан Баку и странам-сопредседателям МГ ОБСЕ. По словам премьера, в случае согласия со стороны Азербайджана он готов взять на себя ответственность и подписать мирный договор.