Понедельник, 20 Февраля 2023 14:08

АрмИнфо.<БОРЬБА должна стать лозунгом всех сфер нашей жизни>, - говорится в заявлении Национального Собрания Республики Арцах по случаю 35-летия карабахского движения, - национально-освободительной борьбы арцахских армян.

Как отметили арцахские парламентарии, за три с половиной десятилетия они прошли через множество испытаний. Азербайджан и сегодня блокадой пытается сломить волю арцахских армян.

<Выражая волю и пожелания народа Арцаха, Национальное Собрание Республики Арцах призывает международные структуры и страны-члены ООН, в частности страны- сопредседатели Минской группы, кроме заявлений и призывов, посредством практических шагов - политическими, экономическими, военными инструментариями, предотвратить этнические чистки и политику геноцида со стороны Азербайджана>, - говорится ж заявлении.

Парламент также обратился к армянам диаспоры и Республики Армения с призывом консолидировать потенциал армянского народа в целях защиты права на существование и достоинства армянского народа и предпринять соответствующие шаги для сдерживания экспансионистских и агрессивных действий Азербайджана.

<Национальное Собрание Республики Арцах, как коллективный орган, представляющий голос народа, привержен фундаментальным правам человека и, руководствуясь ценностями и принципами Устава ООН, преисполнен решимости реализовать волю народа свободно и независимо жить на своей исторической родине>, - отметили депутаты.