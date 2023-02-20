Понедельник, 20 Февраля 2023 12:07

АрмИнфо.. Спустя 35 лет после начала Карабахского движения армяне Нагорного Карабаха стоят перед серьезнейшими вызовами. Об этом говорится в обращении премьер-министра Армении Никола Пашиняна по случаю 35-й годовщины начала Карабахского движения.

<35 лет назад в эти дни началось Карабахское движение. Стихийные и массовые выступления протеста, начавшиеся 20 февраля 1988 года, останутся в истории Армении как символ национального пробуждения, единства и освободительной борьбы. Это движение стало первым шагом к восстановлению Армянской государственности, благодаря которому мы вновь обрели решимость жить свободно и независимо, формировать свою судьбу и управлять своим будущим>, - отметил он.

Как считает Пашинян, карабахское движение выражало право и волю народа Арцаха защищать свои права и жить достойной жизнью на своей земле. <Наши соотечественники, и сегодня находясь в блокаде, вынуждены выражать волю для защиты собственных прав и обеспечения безопасности. Как я не раз говорил, подобные действия Азербайджана преследуют одну-единственную цель - сломить волю населения Нагорного Карабаха, которая, уверен, непоколебима и несгибаема>, - отметил он.

Как заверил премьер, армянская сторона продолжает наращивать усилия с тем, чтобы привлечь внимание международного сообщества к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе, поскольку только его неослабевающая активность может сдержать агрессивность азербайджанской стороны, заставит его в полной мере выполнять обязательства, взятые в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и разблокировать Лачинский коридор.

В то же время Армения будет продолжать последовательные шаги по решению социально- экономических проблем, решению проблем безопасности, созданию механизмов защиты прав и обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха. Реализация этих целей требует неустанной работы, отметил Пашинян.

<Уважаемые граждане Арцаха, будьте сильны и нерушимы ради мирного, безопасного проживания и созидания на своей Родине. Столкнувшись с новыми глобальными и региональными вызовами, мы должны сосредоточить наши усилия на реализации мирной повестки дня, насколько мы понимаем сложности и проблемы, ожидающие нас на этом пути. По большому счету, мирная, достойная и безопасная жизнь была основной целью карабахского движения, и мы должны двигаться к этой цели> - призвал глава кабмина Армении.