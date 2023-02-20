Понедельник, 20 Февраля 2023 12:05

АрмИнфо. Заседание суда по уголовному делу в отношении экс- министра обороны РА Давида Тонояна перенесено. Об этом говорится в заявлении группы адвокатов бывшего министра обороны.

<Достигнутая с судьей договоренность о проведении судебных заседаний каждый вторник по уголовному делу в отношении Давида Тонояна была нарушена последним в связи с участием в учебных курсах. Вместо назначения судебного заседания на 21 февраля 2023 года судебное заседание было назначено на 28 февраля 2023 года. Получается, что Давид Тоноян и другие лица, находящиеся под арестом по тому же делу, должны и на этот раз оставаться под стражей в связи с подготовкой судьи, что никак не следует из положений Европейской конвенции о правах человека", - говорится в сообщении группы адвокатов.

Напомним, что 6 февраля Апелляционный уголовный суд РА отклонил ходатайство об освобождении Давида Тонояна, оставив в силе решение Антикоррупционного суда. Бывший министр обороны, которого обвиняют в хищении более 4,5 млн долларов по делу о непригодных ракетах, уже год и четыре месяца находится под стражей. Сам Тоноян все обвинения опровергает.