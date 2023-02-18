Суббота, 18 Февраля 2023 14:36

АрмИнфо.Международная туристическая биржа в Берлине (ITB Berlin) направила письмо в Министерство экономики Армении, потребовав не использовать во время выставки буклеты, каталоги и другие носители с информацией о Нагорном Карабахе.

Об этом сообщил в социальных сетях бывший министр образования и науки РА, зампред Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян добавив, что армянская сторона впервые получает такое письмо.

При этом Ашотян приложил письмо от туристической компании, доказывающее правдивость своих слов.

<Такое письмо поступило в Минэкономики от оргкомитета одной из крупнейших мировых туристических выставок. Эта выставка должна пройти в Берлине в этом году, 7-9 марта.

В письме, если вам "лень" прочитать, скажу, что с псевдополитическими оправданиями армянскую сторону предостерегают от внезапного представления на туристической выставке каких-либо "политических" материалов, брошюр, экспонатов. В письме четко сказано, что речь идет о Нагорном Карабахе.

Удивляет тот факт, что организаторы какой-то выставки ссылаются на 4 резолюции, принятые Совбезом ООН>, - возмутился Ашотян.

По его словам, армян теперь пытаются лишить Арцаха на всех уровнях, включая туристический, культурный, человеческий, экономический и

другие аспекты.

<Раньше во время мировых туристических выставок в армянских павильонах шумели только азербайджанцы и турки. Однако ни один оргкомитет до прихода к власти Никола Пашиняна не мог и не запрещал армянским туристическим организациям представлять исторические, культурные и другие факты и материалы, свидетельствующие о туристической привлекательности Нагорного Карабаха>, - отметил зампред РПА.

В этом ключе он обвинил премьер РА Никола Пашиняна и его команду в неправильном выстраивании внешнеполитических отношений, что и привело к таким запретам. Ашотян также назвал <бездарностью действующего посла Армении в Германии>.

Отметим, что в приложенном письме на имя начальника департамента финансов и бухгалтерского учета Минэкономики РА Гаяне Атоян отмечается: < Что касается участия Комитета по туризму Министерства экономики Республики Армения в ITB Berlin 2023, просим вас внимательно ознакомиться с нашими Условиями и положениями выставки, а также с нашими Общими условиями заключения сделок, особенно в отношении рекламы.

Как правило, реклама политического характера строго запрещена (см. раздел 12.2 Общих коммерческих условий), даже если она представлена в форме искусства и культуры. Как указано в разделе 7g в наших Правилах и условиях выставки, это в деталях означает, что никакие информационные материалы политического характера не могут распространяться в виде плакатов, информационных материалов и т. д. Более того, никакие политические заявления не могут быть включены в дизайн и оформление стендов.

Наш совет относится к региону Нагорного Карабаха. <Оккупация Нагорного Карабаха осуждена четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН>(822, 853, 874 и 884).

Мы будем следить за вашим стендом, вашим оформлением, а также информационными материалами и брошюрами, распространяемыми на вашем стенде, по вышеупомянутым аспектам во время ITB Berlin. Компания оставляет за собой право реагировать на нарушения соответствующим образом>.

Власти Армении пока ни коем образом публично не отреагировали на данное сообщение.

Отметим, что Международная туристическая биржа в Берлине - крупнейшая в мире туристическая выставка, которая пройдет 8-12 марта. Каждый год в ней участвует 10 тысяч организаций из 180 стран.