Суббота, 18 Февраля 2023 11:55

АрмИнфо. На полях Мюнхенской конференции по безопасности премьер- министр Никол Пашинян провел встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Как сообщает пресс-служба премьера, на встрече с фон дер Ляйен затрагивались различные вопросы сотрудничества Армения-ЕС.

Никол Пашинян подчеркнул, что ЕС является основным партнером проводимых в Армении институциональных реформ, а также поблагодарил за помощь, оказанную в этом направлении.

Урсула фон дер Ляйен высоко оценила процесс проводимых в Армении демократических реформ и выразила готовность ЕС продолжать программы поддержки нашей страны.

Стороны обменялись мнениями о проектах, которые будут реализованы в Республике Армения в рамках экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства Европейского союза.

Была затронута текущая ситуация в регионе Южного Кавказа.

На встрече с генсеком ОБСЕ премьер-министр Армении коснулся гуманитарного кризиса, который возник в Нагорном Карабахе в

результате незаконного блокирования Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора, и подчеркнул необходимость продолжительных и последовательных шагов со стороны международного сообщества для решения проблемы.

Стороны коснулись деятельности гражданской миссии Европейского союза в Армении и выразили надежду, что она будет способствовать укреплению мира и стабильности.

Состоялся обмен мнениями о происходящих в регионе процессах и представляющих взаимный интерес других вопросах