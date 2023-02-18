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АрмИнфо. На полях Мюнхенской конференции по безопасности премьер- министр Никол Пашинян провел встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.
Как сообщает пресс-служба премьера, на встрече с фон дер Ляйен затрагивались различные вопросы сотрудничества Армения-ЕС.
Никол Пашинян подчеркнул, что ЕС является основным партнером проводимых в Армении институциональных реформ, а также поблагодарил за помощь, оказанную в этом направлении.
Урсула фон дер Ляйен высоко оценила процесс проводимых в Армении демократических реформ и выразила готовность ЕС продолжать программы поддержки нашей страны.
Стороны обменялись мнениями о проектах, которые будут реализованы в Республике Армения в рамках экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства Европейского союза.
Была затронута текущая ситуация в регионе Южного Кавказа.
На встрече с генсеком ОБСЕ премьер-министр Армении коснулся гуманитарного кризиса, который возник в Нагорном Карабахе в
результате незаконного блокирования Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора, и подчеркнул необходимость продолжительных и последовательных шагов со стороны международного сообщества для решения проблемы.
Стороны коснулись деятельности гражданской миссии Европейского союза в Армении и выразили надежду, что она будет способствовать укреплению мира и стабильности.
Состоялся обмен мнениями о происходящих в регионе процессах и представляющих взаимный интерес других вопросах
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|Премьер Армении обсудили с генсеком ОБСЕ и председателем Еврокомиссии текущую ситуацию на Южном Кавказе
|Макрон обвинил Россию в сеянии нестабильности на Южном Кавказе
|Пашинян всё же примет участие в панельной дискуссии на тему безопасности на Южном Кавказе в рамках Мюнхенской конференции по безопасности
|Премьер-министр Никол Пашинян встретился с премьер-министром Ирака и президентом Иракского Курдистана
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|Армянский депутат на встрече с послом Латвии подняла вопрос о праве народа Арцаха на самоопределение
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|Рубен Варданян отчитался за 100 дней пребывания в должности госминистра Арцаха
|Никол Пашинян не примет участия в мюнхенской панели по Южному Кавказу
|Оппозиционер: Анкара продолжит политику давления на Ереван
|Госдеп США: мир на Южном Кавказе - это то, над чем эта администрация продолжает работать
|Спикер ММ АР: Отправка миссии наблюдателей ЕС к армяно-азербайджанской границе может препятствовать процессу нормализации
|"Вы не прошли и этот тест, Тигран Авинян"
|Пашинян и Мишель в Мюнхене обсудили вопросы региональной безопасности
|Известный американский астронавт призвал бойкотировать конгресс астронавтики в Баку из-за азербайджанской агрессии против Армении
|Экс-премьер Армении предупредил о рисках подписания мирного договора с Азербайджаном
|Нас свело трагическое событие, однако надеемся, что однажды будем вместе и в радости: Рубинян турецкому СМИ
|Арарат Мирзоян: Процесс демократизации Армении необратим
|Представители специализированных учреждений ООН ознакомились с работой армянских саперов на территории Сирии
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|Блокирование Азербайджаном Лачинского коридора должно быть адресно осуждено международными партнерами - вице-спикер НС
|Минтруда ведет работу по обеспечению жильем жителей бывшего здания Минобороны
|Чем больше творческий работник будет свободен от служебных обязанностей, тем качественнее будет его работа - обсуждения в МОНКС
|Пашинян посетит Мюнхен вместе с супругой
|Пашинян назначил Матевосяна главным советником, Багдасарян - помощником премьера
|Ереван уже подготовил эскиз по реставрации Анийского моста на армяно-турецкой границе: Мирзоян рассказал об итогах визита в Турцию
|Вокруг бывшего здания МО сложилась напряженная ситуация
|В Госдепе США обвинили Россию в попытках навязать свою волю суверенным странам, в том числе и Армении
|Судьба <Айфильма> предрешена. 16 апреля будет дан старт юбилейным мероприятиям к 100-летию основания армянского кино
|Бабаян: <Пассивность и безразличие международных структур являются допингом для азербайджанской агрессии
|Бывший министр обороны Армении объявлен в розыск - СМИ
|Армения завершила очередной этап работы над проектом мирного договора. Документ передан Азербайджану и странам-сопредседателям МГ ОБСЕ
|Азербайджан вновь перекрыл подачу газа из Армении в Арцах
|Международному сообществу все очевиднее реальные цели Азербайджана - Пашинян
|Президент РА: Ереван придаёт большое значение дальнейшему развитию дружественных отношений между Японией и Арменией
|Армяно-турецкая нормализация: прорыв или продолжение нелинейного примирения - Маркедонов
|Бывший командующий АО Арцаха не претендует на должность президента республики
|В Госдепе США прокомментировали визит Мирзояна в Турцию
|Правительство Германии сообщило о командировании 15 полицейских в Армению в составе миссии ЕС
|Совместная Декларация Туркменистана и Объединённых Арабских Эмиратов
|Америабанк открыл 25-й филиал - на сей раз в столичной общине Аван
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|МОНКС: В результате укрупнения ВУЗов в Армении будет действовать до 8 высших учебных заведений с 100% госфинансированием
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