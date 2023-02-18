Суббота, 18 Февраля 2023 11:50

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня примет участие в панельной дискуссии на тему безопасности на Южном Кавказе, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщается на сайте конференции.

В дискуссии также будут участвовать президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, а также генсек ОБСЕ Хельга Шмидт.

Модератором обсуждения выступит председатель Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Кристоф Хойсген.

Примечательно, что изначально имя премьера Армении в списках участников не было. Его внесли в список накануне поздно вечером.