Пятница, 17 Февраля 2023 18:49

АрмИнфо. Делегация Всемирного банка намерена в ближайшее время посетить Гегаркуниксую область, чтобы на месте ознакомиться с последствиями военной агрессии Азербайджана. Об этом заявила старший экономист ВБ Надя Фернанда Пифаретти в ходе встречи с заместителем министра территориального управления и инфраструктур Армении Ваче Тертеряном.

В этом контексте она сообщила, что делегация уже посетила Сюникскую область. В свою очередь замминистра придал важность подобным визитам, детально представив гостям трудности в плане соразмерного развития общин в Сюнике, Гегаркунике и Вайоц Дзоре, которые возникли после военного нападения с азербайджанской стороны. В этой связи он рассказал о приоритетах правительства в контексте решения возникших проблем.

Как сообщает пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктур, в ходе встречи Тертерян поинтересовался имеющимся опытом ВБ в подобных ситуациях в различных регионах, отметив, что это может быть полезным для реализации новых программ развития в Армении.

Стороны пришли к договоренности организовать еще одну встречу-обсуждение после визита представителей ВБ в общины, пострадавшие от азербайджанской агрессии.

Напомним, что в ночь на 13 сентября 2022г. ВС Азербайджана предприняли широкомасштабную агрессию в отношении суверенной территории Армении с применением крупнокалиберного оружия, артиллерии, ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов. Были обстреляны 36 населенных пунктов Армении, в результате чего полностью или частично сгорели более 190 жилых домов, были повреждены энергетические инфраструктуры, объекты водоснабжения, газопроводы, мост и автомобильные дороги