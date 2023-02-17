Пятница, 17 Февраля 2023 18:48

АрмИнфо.. Если кто и подорвал усилия по армяно- азербайджанскому урегулированию, то это сами западные страны во главе США. Об этом 17 февраля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ответ на просьбу прокомментировать обвинения Госдепа США о том, что Москва подрывает мирные усилия на Южном Кавказе.

В этом ключе она обвинила Запад в подмене реальности. В этом ключе Захарова напомнила, что формат Минской группы ОБСЕ был отправлен на свалку истории после того, как американский и французский сопредседатели под надуманным предлогом в феврале 2022 года прекратили контакты с российским коллегой.

<Вот факт. Причем внятных объяснений таких действий от них так и не последовало. С учетом этого мы сосредоточились на оказании содействия Еревану и Баку в рамках трехсторонних форматов, с опорой на договоренности на высшем уровне, о чем неоднократно говорили и это всё объясняет>, - отметила российский дипломат.

Что касается посредничества США, продолжила Захарова, то мы не видим, чтобы оно было заполнено реальными шагами и имело какую-то добавленную стоимость.