Пятница, 17 Февраля 2023 12:15

АрмИнфо."Отправка миссии наблюдателей из Европы к армяно-азербайджанской границе может препятствовать процессу нормализации". Об этом 17 февраля на заседании Милли Меджлиса заявила спикер Сахиба Гафарова.

Как передают азербайджанские СМИ, по ее заверению, свою позицию относительно размещения наблюдательной миссии Европейского союза в Армении на границе с Азербайджаном она озвучила и на встречах в России.

Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP).

Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.

В состав гражданской миссии ЕС в Армении будет включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской операцией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS.

Депутат Европарламента от Франции Натали Луазо сообщила, что Европейский Союз разместит новую гражданскую миссию по мониторингу ситуации на армяно- азербайджанской границе 20 февраля с.г. В ее став войдут, в том числе 8 французских жандармов и 15 полицейских из Германии.

Напомним также, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 февраля с трибуны парламента, аргументируя причины развертывания в Армении новой миссии ЕС отметил, что Баку на многих западных международных площадках, пытаясь обосновать свою агрессию против Армении, заявляет о том, что премьер-министр РА, наращивая группировку российских войск у границ Азербайджана, в тандеме с армянскими ВС готовится осуществить агрессию против Азербайджана, и по этой причине Баку вынужден захватить высоты, чтобы уравновесить ситуацию. "Нам наши западные партнеры говорят, как так можно, вы хотите захватить земли Азербайджана, на что мы выступили с инициативой направить наблюдателей", - отметил премьер. Он добавил, что в отношениях с ОДКБ и ЕС нет никакого геополитического подтекста, есть политическая повестка, и конкретный вопрос, который официальный Ереван пытается решить.