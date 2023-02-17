Пятница, 17 Февраля 2023 11:01

АрмИнфо.Известный американский астронавт Гаррет Рaйзман отказался участвовать в Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в осенью в Баку из-за азербайджанской агрессии в отношении Армении, призвав остальных последовать его примеру.

Так, он в своем микроблоге в Twitter задался вопросом, почему IAC ( Международный конгресс астронавтики - ред.) проходит в Азербайджане - стране, виновной в недавней военной агрессии против своего соседа Армении.

<Азербайджан - одна из самых коррумпированных стран с одним из худших показателей в области прав человека в Европе. Я не поеду, а если вы едете, пожалуйста, подумайте>, - написал Рейзман.

Далее, он опубликовал отчеты международных организаций Freedom Housе, <Репортеры без границ> и Transparency International.

<Недавний отчет Freedom Housе ставит Азербайджан в один ряд с Россией, Туркменистаном и Узбекистаном как наиболее коррумпированными странами Европы и Центральной Азии. А организация <Репортеры без границ> ставит Азербайджан на 154 место среди 180 стран в Индексе свободы прессы (всего на 1 место впереди России, поздравляю Азербайджан). Transparency International ставит Азербайджан на 128-е место из 180 стран по текущему индексу восприятия коррупции, что опять-таки только на одну позицию выше, чем у России>, - написал Рейзман.

Он также напомнил, что военная агрессия началась в сентябре прошлого года и была осуждена Европарламентом