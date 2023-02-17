Пятница, 17 Февраля 2023 10:59

АрмИнфо.Экс-премьер-министр Армении Грант Багратян предупредил о рисках подписания мирного договора с Азербайджаном.

Так, Багратян констатировал, что вот уже два дня власти Армении говорят о подписании мирного договора с Азербайджаном. В этой связи он указал на три ключевые угрозы.

По убеждению политика, подписание мирного договора без делимитации границы станет новой национальной катастрофой.

<Это развяжет Азербайджану руки для новой агрессии под видом мира, а Армении придется навсегда забыть потерянные за период 2020-2022 районы в Варденисе, Джермуке, Сисиане, Горисе, участок дороги Горис-Капан>, - отметил он.

Во-вторых, Багратян считает, что в этих условиях Азербайджан получит анклавы и закроет действующую дорогу Ереван-Мегри.

<В-третьих, если в мирном договоре не будет тезиса про статус Арцаха, он исчезнет за несколько месяцев. Да, и потом не говорите, что не знали или не понимали этого>, - резюмировал экс- премьер.

Отметим, что 15 февраля премьер Ра Никол Пашинян заявил, что Республика Армения накануне завершила очередной этап работы над проектом договора об установлении отношений и мира с Азербайджаном, документ передан Азербайджану и странам-сопредседателям МГ ОБСЕ. По словам премьера, армянская сторона работала над проектом руководствуясь тем, чтобы иметь документ, который в любой момент готовы подписать. <Понятно, что этот документ должен быть приемлемым и для Азербайджана, и мы надеемся, что прогресс, намеченных по итогам 3-х переговорных этапов, можно будет развить>, - сказал глава кабмина. Как указал премьер, видение Еревана заключается в следующем: документ должен включать такую логику договоренностей, такую действенную систему сдержек и противовесов, которая исключит любой возможный сценарий нарушения долгосрочного мира и стабильности. Премьер в очередной раз подтвердил готовность как можно скорее подписать мирный договор, гарантирующий долгосрочный и стабильный мир. <Готов взять на себя эту ответственность>, - заключил Никол Пашинян.