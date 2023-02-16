Четверг, 16 Февраля 2023 11:14

АрмИнфо. Наше послание как Армении, так и Азербайджану, самим сторонам, а также всему региону заключается в необходимости найти способ деэскалации напряженности, чтобы вернуть ее на путь всеобъемлющего и прочного мира. Об этом 15 февраля в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс в ответ на просьбу дать оценку визиту главы МИД Армении в зону бедствия на территории Турции.

Что касается гуманитарного шага Армении в отношении Турции, представитель Госдепа отметил, что в Вашингтоне, безусловно, приветствуют действия всех стран по всему миру, которые протянули <руку помощи> народам Турции и Сирии, пострадавшим от мощного землетрясениями, произошедшего 6 февраля.

Отметим, что 15 февраля глава МИД Армении отправился в Турцию, где встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Он также посетил пострадавший от землетрясения Адыяман, где встретится с армянскими спасателями.