Среда, 15 Февраля 2023 20:03

АрмИнфо. Руководители более двадцати ведущих СМИ Армении выступили сегодня с заявлением, в котором выразили глубокую озабоченность нарушением властями страны принципов демократии и свободы слова.

Поводом для заявления послужило то, что Министерство юстиции РА возбудило дисциплинарное производство против судьи Заруи Нахшкарян за то, что она выступила с критикой решения Высшего Судебного Совета (ВСС) и поддержала свою коллегу, судью Анну Пилосян.

Из опубликованного в прессе ходатайства о привлечении судьи

З.Нахшкарян к дисциплинарной ответственности очевидно, что исполнительная власть приняла за основу публикации СМИ, отражающие мнение судьи по проблеме, имеющей общественный резонанс.

В связи с этим представители средств массовой информации, журналистские организации выражают возмущение и обеспокоенность в связи с тем, что высказывание судьей мнения, непосредственно относящегося к судебной власти и представляющего общественный интерес, стало наказуемым деянием.

<Это прямое посягательство на конституционную ценность свободы слова, поскольку в случае наказания судьи за приписываемое деяние общество лишится возможности узнать об альтернативных мнениях судей в дебатах, имеющих большое значение с точки зрения демократии. Мы призываем власти отказаться от этой опасной инициативы, а международные структуры, занимающиеся свободой слова, дать соответствующую оценку>, - говорится в заявлени.

Вместе со своими 23 коллегами, заявление подписало и руководство ИА АрмИнфо.