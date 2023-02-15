Среда, 15 Февраля 2023 20:00

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил корреспонденту АрмИнфо начальник Управления информации и по связям с общественностью аппарата главы правительства Армен Хачатрян.

<Предусматривается участие премьер-министра Никола Пашиняна в Мюнхенской конференции по безопасности> - сказал Хачатрян.

С 17 по 19 февраля в Мюнхене состоится 59-я Мюнхенская конференция по безопасности. Мероприятия будутпосвящены вызовам внешней политики и политики безопасности. Будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским конфликтом: <как выглядит мир через год после начала Россией спецоперации, является ли конфликт показателем более жестокого мира, в котором царит безнаказанность, и может ли он стать катализатором глобальной приверженности международному порядку, основанному на правилах>, говорится на сайте конференции.

Среди гостей, подтвердивших свое участие в конференции, вице-президент США Камала Харрис, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Ожидается, что Мюнхенскую конференцию по безопасности посетят около 600-700 участников. Заявку на участие в конференции также подтвердили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Представители России в конференции участвовать не будут.