Среда, 15 Февраля 2023 15:02

АрмИнфо."Мы поговорили с Араратом Мирзояном о том, какие шаги можем предпринять в вопросе нормализации". Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в среду в Анкаре.

"Одним из них является восстановление исторического моста Шелкового пути между Арменией и Турцией. Кроме того, мы планируем предпринять шаги по восстановлению дорог, ведущих к КПП", - подчеркнул глава МИД Турции.

Глава турецкой дипломатии добавил, что на Южном Кавказе продолжается процесс нормализации.

<Верю, что демонстрируемое нами понятие о сотрудничестве поддержит этот вопрос. В то же время нормализация отношений Армении с Азербайджаном внесет вклад в стабильность в регионе>, - резюмировал Чавушоглу.