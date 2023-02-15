Среда, 15 Февраля 2023 14:53

АрмИнфо.Ереван и Анкара договорились совместными усилиями отремонтировать мост Ани, а также позаботиться о соответствующей инфраструктуре в преддверии полного открытия границы. Об этом 15 февраля в Анкаре на пресс-конференции с главой МИД Турции Чавушоглу заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

При этом Мирзоян еще раз подтвердил готовность и стремление Армении к построению мира в регионе и, в частности, к полному урегулированию отношений с Турцией, установлению дипломатических отношений и полному открытию границы между Арменией и Турцией.

<Я хотел бы сообщить вам, что сегодня мы обсудили некоторые детали, касающиеся этого процесса, у нас есть соглашение о совместном ремонте моста Ани, а также намерение позаботиться о соответствующей инфраструктуре в преддверии полного открытия границы>, - заявил Мирзоян.

В своем слове, армянский министр от имени Республики Армения еще раз выразил соболезнования семьям тысяч людей, ставших жертвами разрушительного землетрясения, народу и правительству Турции и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим,

<Одной из самых горьких страниц в истории моего народа было разрушительное Спитакское землетрясение 1988 года, и сегодня нам не чуждо горе, постигшее тысячи семей в Турции. Подобные стихийные бедствия и их масштабы выходят за пределы государств, превращаясь в общечеловеческие трагедии. Мир должен действовать единым фронтом, чтобы преодолеть их.

Я убежден, что международное сообщество не должно оставаться равнодушным ни к какому гуманитарному кризису в любой точке планеты>, отметил Мирзоян.

По его словам, именно по этому принципу правительство Армении сразу после катастрофического землетрясения приняло решение направить в Турцию спасателей и гуманитарную помощь.

<Я благодарен господину Чавушоглу за слова признательности, выраженные в адрес наших спасателей и в целом в связи с армянским присутствием и поддержкой. Я очень рад, что армянским спасателям при поддержке своих коллег удалось сделать самое важное в этой ситуации - спасти человеческие жизни. Считаю символичным также то, что в субботу армяно-турецкая граница, которая на протяжении почти 30 лет была закрыта, открылась для армянских грузовиков с гуманитарной помощью, направляющихся в Адыяман. То же самое произошло вчера вечером, а через несколько часов очередная партия гуманитарной помощи прибудет в Адыяман>,- резюмировал он.