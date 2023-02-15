Среда, 15 Февраля 2023 14:52

АрмИнфо.Армения выразила солидарность и протянула руку дружбы жителям Турции на фоне последствий разрушительных землетрясений, за что мы благодарны Еревану. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в среду в Анкаре.

Глава турецкой дипломатии дал высокую оценку работе спасателей из Армении, которым также удалось спасти из-под завалов жителей Турции.

<В зону бедствия из Армении прибыло 28 спасателей. Начиная с восьмого февраля, они работали с отдачей и спасли в Адыямане маленькую девочку и молодого жителя>, - констатировал Чавушоглу.

Турецкий министр отметил также факт поставки в зону землетрясения 100 тонн гумпомощи из Армении, передает Анадолу