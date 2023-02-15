Среда, 15 Февраля 2023 11:54

АрмИнфо.Экс-секретарь Совета безопасности Арцаха, бывший командующий Армией Обороны Самвел Бабаян сигнализирует о конституционном кризисе в НКР. Так, в заявлении Бабаяна, поступившем в АрмИнфо отмечается, что на фоне возможных внутриполитических событий в Арцахе информационная перепалка нарастает.

<В результате политической реорганизации цель прихода к власти оправдывает средства. В любом случае, до и после общенациональных выборов 2020 года я всегда, в том числе и публично, подчеркивал важность конституционных реформ. Вопрос был также ключевым в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между блоком <Свободная Родина> и партией <Единая Родина>. Необходимость внесения изменений в конституцию обострилась в послевоенный период>,- отметил политик.

При этом он считает, что тактика инициативы по внесению поправок в Конституцию <один шаг вперед, два назад> привела к конституционному кризису, попытки разрешения которого были связаны с кадровой политикой и/или перемещением отдельных лиц.

Бабаян убежден, что этот подход также был просто ситуативным, который вместо уравновешивания создал противовес власти, что, в свою очередь, углубляло кризис.

<В <суперпрезидентской> модели управления Арцаха кажется, что ветви власти разделены, но нет практических механизмов уравновешивания - все се начинается с института президента и там же и заканчивается.

При этом каждый может принять решение, но ответственность за последствия всех этих решений опять-таки возлагается на президента. Именно поэтому все у власти, но недееспособны, все наделены властью, но не ответственностью. Если даже захотят, то не могут взять на себя, так как "монополия" ответственности закреплена за президентом Конституцией.

В условиях такого конституционного регулирования будет ли у кого-то желание быть у власти, может ли кто-то стремиться занять какую-либо должность? Кто-то, может быть, но не я>,- отметил политик.

Пои этом он считает, что конституционный кризис, созданный в Арцахе, со всеми вытекающими последствиями, является совестью политических и общественных кругов Арцаха, которые страдают исключительно от навязчивой идеи занимать должность, питаясь за счет государственного бюджета, быть максимально приближенными к правящим кругам, но не желают делить политическую и общественную ответственность.

<Ситуация в Арцахе и его окрестностях является прямым следствием конституционного кризиса, поэтому вместо того, чтобы заниматься праздной работой по смягчению его последствий, все наши усилия должны быть направлены на устранение его причин.

Призываю тех, кто озабочен сохранением последних осколков субъектности Арцаха, направить все возможные усилия на разрешение кризиса, которое может стать возможным только путем конституционных изменений>,- резюмировал Бабаян.

Ранее, президент Арцаха инициировал процесс изменений в главный закон страны.