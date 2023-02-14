Вторник, 14 Февраля 2023 13:58

АрмИнфо. На сегодняшнем заседании министров обороны НАТО в Брюсселе будет обсуждаться ситуация на Южном Кавказе, в том числе в Грузии. Как сообщают СМИ, об этом заявил журналистам перед заседанием Контактной группы по обороне Украины верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

Заверив, также, что Молдова находится под серьезным давлением России, он напомнил, что в этом году Кишинев примет второе заседание Европейского политического сообщества: "Это будет хорошим примером нашей солидарности с Молдовой перед давлением России, которое растет с каждым днем".

Добавим также, что на открывающейся во вторник в Брюсселе встрече министров обороны стран НАТО, как объявил генсек Блока Йенс

Столтенберг, ожидаются решения по укреплению сдерживания и обороны альянса, будут обсуждаться промышленные оборонные мощности и защита критической инфраструктуры.

По его словам, министры также обсудят, как усилить "практическую поддержку Боснии и Герцеговине, Грузии и Молдавии", в отношении которых НАТО видит "российские угрозы".

Планируется дальнейшее развитие работы в области сдерживания и

обороны. Напомнив о размещении 40 тыс. военнослужащих под

командованием НАТО на восточном фланге Североатлантического альянса

при поддержке военно- воздушных и военно-морских сил и удвоении

количества боевых групп с четырех до восьми, Столтенберг сообщил, что теперь речь будет идти о наличии "сил и возможностей на долгосрочную перспективу". В связи с этим он ожидает, что "союзники согласуют новые руководящие принципы оборонного планирования НАТО".